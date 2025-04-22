22 Nisan hangi burç? Meğer bugün doğanlar...

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22 Nisan'da doğanlar, güven arayışı, sabır ve kararlılık gibi özellikleriyle dikkat çekerler. Estetik ve güzellik duygusu ön planda olup, maddi ve duygusal anlamda dengeyi ararlar. İçsel huzura ve istikrara değer veren bu bireyler, yaratıcı ve sabırlı yapılarıyla uzun vadeli başarılar elde etmeye yatkındırlar. Peki 22 Nisan hangi burç? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) 22 Nisan hangi burç? 22 Nisan doğumlu kişiler, Boğa burcudur. Boğa burcu, 20 Nisan ile 20 Mayıs arasında doğanları kapsar ve Venüs gezegeninin yönetimindedir. Bu burç, güven arayışı, sabırlı ve kararlı yapılarıyla tanınır. Bugün doğanlar, güçlü bir içsel dengeye sahip olup, duygusal olarak derin bağlar kurmayı severler. Aynı zamanda estetik ve güzellik konusunda hassasiyetleri yüksek olabilir.