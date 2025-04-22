22 Nisan 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Partnerinizin çok fazla ilgisi sizde kafa karışıklığı yaratabilir aynı zamanda iş hususunda da baskıdan nezaketle kurtulmak isteyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Aşk konusunda yaşayacağınız bir takım pozitif durumlar beraberinde kişisel gelişiminiz ve limitlerinizi zorlamanızın da önünü açabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Aşk konusunda kendinizi çok verimli hissetmeseniz de partnerinizin desteği ile mevcut ilişkinizi sürdürmeyi deneyimleyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Son zamanlarda duygusal olarak kendinizi aile ve arkadaşlarınıza daha yakın hissedebilirsiniz. İş konusunda başarılarınız var.