12 Mart 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Aşk hayatınızda bazı yenilikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle farkı bir yere gidebilir ya da yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Her şartta kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Duygusal konularda strese girebileceğiniz bir dönemdesiniz ancak kendinizi başarılı ifade etmeye odaklandığınız taktirde bu sorunu aşabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Bugünlerde duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Eğer yalnız iseniz sezgileriniz ile doğru kişiyi hayatınıza davet edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Bugünlerde aşk hayatınızda mutlu olacağınız ancak yeniliklere açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Efektif ve verimli bir gün olabilir sizler için.