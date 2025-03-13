13 Mart 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bugünlerde insanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fazla fedakar olmak istemeyebilir, dengeyi kurabilirsiniz.

Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir ve bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.