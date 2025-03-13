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13 Mart 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

13 Mart 2025 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz. 13 Mart 2025 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 10:28
13 Mart 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugünlerde insanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fazla fedakar olmak istemeyebilir, dengeyi kurabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir ve bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.

Sağlıklı bir iletişim kurmanın neticesinde olumlu bir ilişki de yaşayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz.

Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Bugünlerde aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.

Aşk hayatınızda sakinlik ve huzur arayabilirsiniz. Çabalarınız bu bağlamda sonuç verebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir. Yaptıklarınız sonrasında pişman olduğunuz şeylere dönüşebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Duygusal olarak kendinizi bazı konularda hazır hissetmeseniz de manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz. Başarı o zaman gelecektir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Aşk konusunda verimli olmak için gösterdiğiniz çabayı karşı taraftan görmemek kafanızda soru işaretler yaratabilir. Bugün, radikal karar almak için uygun değil.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Aşk hayatınızda tecrübelerinizi kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz.

Kendiniz için iyi olanı yapmayı tercih etseniz de bazen emin olamayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Duygusal hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Özellikle geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi sizde bir huzursuzluk yaratabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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