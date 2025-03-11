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11 Mart 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

11 Mart 2025 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz. 11 Mart 2025 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:45
11 Mart 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Bugünlerde bir şeyleri ciddiye alabilirsiniz ve her konuda düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz.

İş hayatında çevrenizden çok destek göreceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Bir süredir gelen belirsizlikler sizde kafa karışıklığı yaratsa da sonunda netleşmenizle beraber mutluluğunuz için harekete geçebileceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Bugünlerde özellikle işinizde topluluklar önüne çıkmanız mümkün.

Sosyal yaşamınızda dikkat çeken ve talep gören kişi olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Bugünlerde yasal konularla ilgili süreçlerinizde dikkatli olmanız gerekmekte. Bu süreçler olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Bugünlerde hayatınızı belli bir denge ve akışa oturtmanız gerekmekte. Aşk konusunda özgüveninizi arttıracak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Sosyal iletişimlerinizde kelimelerin gücünün farkına varabilirsiniz.

Olaylara sakin tepkiler verebileceksiniz. Herkes sizinle iletişim kurabildiği için size yönelmeye başlayacak.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Bu aralar özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var. Her şey tersine sonuçlanabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Eski partnerin dönüşü ya da haber almak mümkün. Kendinizi yüksek enerji ve tempo ile akıcı bir üslupla ifade edebileceksiniz. Bu da dikkat çekmenizi sağlayacak.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Zekice ve eylem odaklı davranmanız bugünlerde çok önemli. Planlama yapmaktan ziyada bir yandan hareket ederken bir yandan düşünmeniz gerekebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Şu aralar aşk alanında özellikle uzun süreli birlikteliği olan Kova burçları birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmayı tercih edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Son dönemlerde eğer yeni işe girecekseniz ya da başlayacaksanız da yine sözleşme yapmak için uygun bir zamandasınız. Yeni iş yeni heyecan demek.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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