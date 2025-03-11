11 Mart 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Bugünlerde yasal konularla ilgili süreçlerinizde dikkatli olmanız gerekmekte. Bu süreçler olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Bugünlerde hayatınızı belli bir denge ve akışa oturtmanız gerekmekte. Aşk konusunda özgüveninizi arttıracak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Sosyal iletişimlerinizde kelimelerin gücünün farkına varabilirsiniz. Olaylara sakin tepkiler verebileceksiniz. Herkes sizinle iletişim kurabildiği için size yönelmeye başlayacak.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Bu aralar özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var. Her şey tersine sonuçlanabilir.