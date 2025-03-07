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7 Mart 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

7 Mart 2025 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz. 7 Mart 2025 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 10:03
7 Mart 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

İş konusunda maddiyatta güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz. Bu da sizi hayallerinizden geri tutabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

İş hususunda da büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Aşk hayatınızda verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip dikkat odağınızı keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.

Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Odağınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz.

Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

İş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Partnerinize yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz, kendinizi fark etmelisiniz.

Kaynak: atvKaynak: atv

BALIK

İş konusunda yenilikler başlatmak sizin için faydalı olabilir hatta bu yenilikleri başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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