7 Mart 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YAY Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. İş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv OĞLAK Partnerinize yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv KOVA Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz, kendinizi fark etmelisiniz.

Kaynak: atv BALIK İş konusunda yenilikler başlatmak sizin için faydalı olabilir hatta bu yenilikleri başlatırken destek almaktan da çekinmeyin. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv