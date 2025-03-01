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1 Mart 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

1 Mart 2025 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli. Duygular konusunda derine inmeden önce karşınızdakini tanımaya özen gösterin. İşte 1 Mart 2025 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 09:45
1 Mart 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.

Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli. Duygular konusunda derine inmeden önce karşınızdakini tanımaya özen gösterin.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz.

Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Son zamanlarda hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Kendinizi daha iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Başaramadığınız noktalarda eğitim almak ya da bilen kişilere danışmaktan çekinmeyin, bu sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Mesleki konularda potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz. Aşk konusunda duygusallıktan uzak mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BALIK

İş konusunda çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

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