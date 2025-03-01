1 Mart 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz.

Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

Özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Kendinizi daha iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.