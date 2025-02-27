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27 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

27 Şubat 2025 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Kalbiniz boş ise bugünlerde tanışacağınız yeni biri ayaklarınızı yerden kesebilir ve sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir. İşte 27 Şubat 2025 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:11 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:11
27 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Duygusal hayatınızda kendinizi oldukça şanslı hissedeceksiniz ama ani hislere kapılmadan akilce karar vermenizde fayda var.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Kalbiniz boş ise bugünlerde tanışacağınız yeni biri ayaklarınızı yerden kesebilir ve sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Güleryüzünüzü korur ve düşüncelerinizi ilişkinizi şifalandırmaya yönelik tutarsanız kara bulutların kolayca dağıldığını görebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Çekiciliğinizi ve kendi öz saygınızı ön plana çıkartacağınız bir gündesiniz.

Kişisel istekleriniz ön planda olacak ve hayatın tadını çıkartacaksınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Kendinizi sevgi dolu gördüğünüz ve ışığınızı etrafınızdakilere de yansıttığınız bir gün olacak. Duygusal konularda başarı odaklı bir gün.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Güzel fırsatları değerlendirin, karşınıza çıkan güzel şeyleri kucaklayın. Bu tutumunuz sevdiğiniz her şeyin hayatınızda daha hızlı büyümesini sağlayacak.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Partnerinizle yaşama potansiyeliniz olan fikir çatışmalarına karşı dikkatli olun. Geçmişi artık arındırdığınız ve geride bıraktığınız bir dönemdesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Kavga etmemek ve anlayışlı olmak bugün mottonuz haline gelmeli adeta Bir süre dinlenme haline geçeceksiniz ve hayatın tadını çıkartabileceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Kendinizi kişiler arasında tarafsız tutmanız gereken bir dönemdesiniz. Yarın pişman olabilme ihtimalinize karşı bugünden nötr kalmanızda fayda var.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Bu aralar kariyer ve eğitim hayatınızda isteklerinizi başarmış olmanın verdiği huzura geçeceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Olumlu bir gün sizler için.

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