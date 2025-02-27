27 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Çekiciliğinizi ve kendi öz saygınızı ön plana çıkartacağınız bir gündesiniz. Kişisel istekleriniz ön planda olacak ve hayatın tadını çıkartacaksınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Kendinizi sevgi dolu gördüğünüz ve ışığınızı etrafınızdakilere de yansıttığınız bir gün olacak. Duygusal konularda başarı odaklı bir gün.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Güzel fırsatları değerlendirin, karşınıza çıkan güzel şeyleri kucaklayın. Bu tutumunuz sevdiğiniz her şeyin hayatınızda daha hızlı büyümesini sağlayacak.