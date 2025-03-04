SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

4 Mart 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

4 Mart 2025 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz. İşte 4 Mart 2025 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 10:01
4 Mart 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.

Önünüze bazı fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Günün ilk saatlerinde, bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Yapmak isteseniz de cesaret ya da planlama eksiğine sahip olduğunuz işler hususunda yeniden bir değerlendirme size yardımcı olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Manevi yönünüzün güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Bugün topluluğun bir parçası olmak ya da sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir ayrıca elinize bazı şans ve fırsatlar geçebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz karmaşık ve çelişkili sinyallere işaret edebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.

Bugün çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz.

Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Sahip olduklarınızı koruduğunuz bir gün olabilir. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir, sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz, ileriye dönük planlar kurabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi: Petrol tankerine gıda sevkiyatı süsü
Washington-Pekin hattında ticari savaş! Hisseler düştü misillemeler geldi: Kanada’dan ABD’ye yüzde 25 vergi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AB üyeliği için çok net mesaj: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Trump- Zelenskiy kavgasının arka planında ne var? Başkan Erdoğan’ın sözleri bir kez daha anlam kazandı
27 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Bankaların Mart kampanyası emeklinin yüzünü güldürdü | En çok promosyonu hangi banka veriyor?
TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı
Getir
Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat
EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ | Bayram öncesi SSK, BAĞKUR’luya 3’lü ikramiye formülü geldi! 10 bin TL olur mu?
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Trump-Zelenski tartışması sonrası Ukrayna’ya bir şok daha! ABD’den flaş karar
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
Otobüs kullanıyordu milyoner oldu! Muğla’da filmleri aratmayan olay! Babası iş adamı çıktı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kur’an-ı Kerim bu ayda indi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMA’yı itekleyerek kaldırma görevi vermişti
İmralı’nın silah bırakma çağrısına Bakan Güler’den net açıklama: Temkinli akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak