15 Şubat 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu ve kalıcı arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir gündesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Son zamanlarda etrafınızdaki kişilere pozitif enerji vermeniz beraberinde onların da iş motivasyonuna sahip olmasına neden olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Bugünlerde aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz. Başarı o zaman gelecektir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz. Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir.