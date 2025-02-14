14 Şubat 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YAY Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv OĞLAK Kararlarınızın arkasında durmakta problem çekebilir, ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz. Sosyal olarak olumlu bir imaj çizebilir, sevdiklerinizle bir arada bulunabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv KOVA Öz disiplini kendinizde hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Aldığınız kararların arkasında durabilmenin cesaret gerektirdiğini görebilirsiniz.

BALIK Var olan ilişkinizi kurtarmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir gündesiniz, ilişkisel konularda şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv