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13 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

13 Şubat 2025 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir. Kendinizi açıklamak istemeyebilir ve dik başlı tavrınızla hak ettiğiniz saygıyı kazanabilirsiniz. İşte 13 Şubat 2025 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:59
13 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak duygusal bir zorluk getirse de kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu yaklaşabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Zorlandığınız konularda kendinizi verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilir, duygusal olarak emin olmadığınız adımlar atabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde haklı çıkmak odaklı olabilirsiniz.

    Niyetlerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da hevesiniz kaçabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Devam etme isteğinizi ve motivasyonunuzu kıran şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmakta hevesli olduğunuz sürece sevilmeniz kaçınılmaz olacaktır.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir.

    Kendinizi açıklamak istemeyebilir ve dik başlı tavrınızla hak ettiğiniz saygıyı kazanabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Olaylara yaklaşımınızın içe dönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz içe dönük bir gün geçirebilirsiniz.

    Partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    İkili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz.

    Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Duygusal olarak kendinizi tamamlayacak kişi ile tanışana kadar çeşitli denemelere cesaretle adım atabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz de artabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz. Dengeyi iyi kurmalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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