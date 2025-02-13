13 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YAY Kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv OĞLAK Duygusal olarak kendinizi tamamlayacak kişi ile tanışana kadar çeşitli denemelere cesaretle adım atabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz de artabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv KOVA Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz. Dengeyi iyi kurmalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BALIK Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv