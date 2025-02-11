11 Şubat 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Sosyal ortamlarda bulunarak yeni çevreler edinebileceğiniz bir gündesiniz ancak gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Duygusal olarak partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız size pozitif etki verebilir.