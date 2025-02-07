7 Şubat 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz, kendinizi fark etmelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.