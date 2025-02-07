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7 Şubat 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

7 Şubat 2025 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz. Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız. İşte 7 Şubat 2025 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:13
7 Şubat 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Bugünlerde iş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    İş hususunda da büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

    Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz.

    Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Son zamanlarda partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz, kendinizi fark etmelisiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    İş konusunda yenilikler başlatmak sizin için faydalı olabilir hatta bu yenilikleri başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

    Zaman içerisinde karar almak ve aldığınız kararları uygulamayı tercih edebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Aşk hayatınızda kendinizi verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.

    Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz.

    Ayıca sosyal alanlardaki ilişkilerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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