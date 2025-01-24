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24 Ocak 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

24 Ocak 2025 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın gerektiği bir evreden geçmektesiniz. Aldığınız kararların arkasında durun. İşte 24 Ocak 2025 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 10:36
24 Ocak 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Bilhassa sosyal yaşantınız ya da ilişkiniz hususunda tam olarak kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın gerektiği bir evreden geçmektesiniz. Aldığınız kararların arkasında durun.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Ancak yine de kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir.

    Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz.

    Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Sessiz kalırken karşı tarafın sizi anlamasını çokta beklememelisiniz.

    Bu da huzurunuzu bozabilir.

    İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    İlişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu onda şefkat duygusu uyandıracaktır. İlişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Merak ettiğiniz her konuda istediğiniz bilgi elinize kolayca gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bilginin güvenine sığındığınız bir evrede olabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Bir süre yalnız kalmak sizin için sağlıklı olsa da eninde sonunda iş toplumuna uyum sağlamanız gerekebilir.

    Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz. Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz.

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