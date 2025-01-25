25 Ocak 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Günü sakinlik ve içe dönüklük odaklı geçirirseniz iç huzuru tam aradığınız yerde bulabilirsiniz ve dostlarınızla da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Soyut konularda başarı getirecek bir gündesiniz. Hedefiniz para değil de başarı ya da kazanç değil de huzur olduğu taktirde isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz.