18 Ocak 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YAY Duygusal açıdan kendinizi fazla zorlanmış hissedebilirsiniz. Önceliği kendinize vermeniz gerekiyor. Bu yüzden hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv OĞLAK Duygusal konularda verimli adımlar atmanız berberinde sorumluluk da getirebilir ancak sorumluluk çok istediğiniz bir şey olmayabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv KOVA Kendinizi daha verimli ve cesaretli hissedeceksiniz. Partnerinize olan ilginiz ve sevginiz de onun hoşuna giderek daha romantik bir ilişki yaşamanıza vesile olacaktır.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BALIK Aşk konusunda partnerinizle uyumunuzu derinden hissedeceğiniz ve bu ilişkiyi yaşamaya çok hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv