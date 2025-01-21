21 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

KOÇ Sosyal çevrenizde ilk defa görüştüğünüz kişileri kaybetmemek adına dikkatli olmalı ve sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz. Borçlarınız rahat bir şekilde ödenecek.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BOĞA Bu aralar bazı istekleriniz hususunda şüpheye düşebilirsiniz. Ancak istikrar her şey olduğu için dikkatli olmalı ve tereddütü bir kenara bırakmalısınız.