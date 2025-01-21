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21 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Ocak 2025 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde geçmişten gelen ve size olumsuzluk getiren kişiler hayatınıza geri gelebilir. Bu kişileri fark ederek bilinçli olarak uzaklaştırmanızda fayda var. İşte 21 Ocak 2025 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:09
21 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    KOÇ

    Sosyal çevrenizde ilk defa görüştüğünüz kişileri kaybetmemek adına dikkatli olmalı ve sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz. Borçlarınız rahat bir şekilde ödenecek.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Bu aralar bazı istekleriniz hususunda şüpheye düşebilirsiniz.

    Ancak istikrar her şey olduğu için dikkatli olmalı ve tereddütü bir kenara bırakmalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Bugünlerde geçmişten gelen ve size olumsuzluk getiren kişiler hayatınıza geri gelebilir. Bu kişileri fark ederek bilinçli olarak uzaklaştırmanızda fayda var.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Bir takım dedikoduların içerisinde kalabilirsiniz.

    Sezgilerinize güvenin ve böyle ortamlardan hemen uzaklaşın. Keskin kararlar almanız gereken bir gündesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Almak istediğiniz kararları alın ve bu kararları çevreniz ile paylaşın.

    Onların fikirleri de farklı perspektifler kazanmanıza vesile olabilir. Aşk heyecanı için uygun bir gün.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Sırlarınız olabilir bunlar kendinize kalsın.

    Kişisel çekiminizin arttığı bugünlerde ikili ilişkilere uyum sağlayabilirsiniz. Aşk konusunda hevesli halde olabileceksiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Güçlü bir döneme giriyorsunuz ancak gücünüzü kontrol altında tutun. Gücünüzü kötüye kullanmak isteyeceğiniz noktalar olabilir, evrensel olarak sınanabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Yapmak istediğiniz işe direkt olarak girmek yerine akılcı davranmalısınız.

    Somut edinim getireceğinden emin olmadığınız noktalarda çekimser kalmaya özen gösterin.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Son zamanlarda sosyal yaşantınızı en olumlu şekilde etkileyecek bir ilişki içerisindesiniz sadece içsel planda bunun farkına varmaya ihtiyacınız var.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    İnsanlara karşı sıcak kanlı oluşunuz güven kazanmanıza vesile olacak. Güven kazandığınız ve sevildiğiniz bugünlerde bilgilendirici halleriniz de taktir toplayacak.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Ortalıkta duruluğun hakim olduğu bir enerji olabilir. Verdiğiniz bir takım kararların doğru olduğunu görmek sizi geleceğe dair heveslendirerek iyi gelebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Bugünlerde geçmişle ilgili bir takım konular tekrar edebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Aynı tepkileri vermemek kilidi açacaktır. Bazı konularda hatalarınızı kabul etmek size iyi gelecektir.

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