17 Ocak 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Dostluk ilişkilerine önem vereceğiniz bir gündesiniz. Partneri olmayan Yengeç'ler bilhassa aile ve arkadaşlarıyla çok keyifli zamanlar geçirebilirler.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Son zamanlarda çok güzel bir kariyer planlaması çizerken fikirlerinizin net olmaması sebebiyle bunu kaybedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Sosyal olarak da herkesin sevdiği bir kimse olmaktan gurur duyuyorsunuz. İş alanında beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Dileklerinizin gerçek olduğu, enerjinizi yüksek tuttukça daha güzelini çektiğiniz bir dönemdesiniz. Olumlu bir süreçten geçerek sevdiklerinize bolca zaman ayırabilirsiniz.