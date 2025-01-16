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16 Ocak 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

16 Ocak 2025 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz. İşte 16 Ocak 2025 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:13
16 Ocak 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyor ancak çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Özellikle aşk konusunda Alfa olma çabanızla beraber partnerinizin ilişkide rahat etmesini engelleyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Özellikle yeni bir iş görüşmesi ya da girişim içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilir ve kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir. Karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmenizde fayda var.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Yaşadıklarınız içinize kapanmanıza vesile olmasın, aksine enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Dolayısı ile özellikle açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir.

    Araştırmacı yönünüz bilgi alma isteğinizin artması da size oldukça iyi gelebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı ve seçici olmayı da tercih edebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Bugünlerde sosyallik size oldukça yakışıyor. Bazı konularda liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde oldukça rahat edebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Bugünlerde güvenceye ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına çok önem verebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.

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