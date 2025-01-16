16 Ocak 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Özellikle yeni bir iş görüşmesi ya da girişim içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilir ve kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir. Karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmenizde fayda var.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Yaşadıklarınız içinize kapanmanıza vesile olmasın, aksine enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Dolayısı ile özellikle açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz.