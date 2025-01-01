1 Ocak 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Aşk konusunda şanslı olabilir ancak maddi konularda istediklerinizi tam olarak edinemeyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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Bu aralar yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek. Size ne yapmanız gerektiğini söyleyenler çok olabilir.