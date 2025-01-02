2 Ocak 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Bugünlerde partnerinize karşı anlayış göstermek, onu dinlemek ve anlamak bu süreçte kendi sınırlarınızı da keşfetmenize yardımcı olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Bugünlerde aşk konularında kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Son zamanlarda kendiniz için yapacağınız iyilik veya kişisel gelişimden kendinizi mahrum bırakmamalı ve olumlu özelliklerinizi yüceltebilmelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Duygusal konularda kendinizi ve iletişiminizi geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Hayatınızın kararla alakalı temellerini atmak için uygun bir gündesiniz.