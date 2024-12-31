31 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz.

Hayat sizi seçeneklere zorlasa da siz kendinizi olayların içerisinden çıkartmayı tercih edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir, Ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz.