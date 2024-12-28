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28 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

28 Aralık 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evreden geçiyorsunuz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz. İşte 28 Aralık 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:59
28 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz.

    Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz.

    Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olabileceksiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evreden geçiyorsunuz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Özellikle işinizi geliştirmek, iş değiştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup başkalarının da gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    İş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

    Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Kendinizi geliştirmek, hobi edinmek özellikle eğitim anlamında uygun bir dönemdesiniz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Akrep'ler için oldukça uygun.

    Sosyal çevrenizin genişlediği, aşk ilişkinize layığında önem verdiğiniz bir gündesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Maddi anlamda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.

    Borçlarınızı bitirebilir, elinizde para olduğu taktirde birikime başlayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Zamanla kendinizi geliştirişiniz başkaları tarafından da belirgin ve görünür olacak.

    Gösterdiğiniz destek ve yardımlar ilerleyen günlerde size de destek gelmesine vesile olacak.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Kusurlarınızı düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Farkındalığınızın yükseldiği bir dönemde olduğunuz için özgüveninizde de belirgin bir artış olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Etrafınızda pozitif kişileri bulundurun.

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