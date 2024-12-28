28 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evreden geçiyorsunuz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Özellikle işinizi geliştirmek, iş değiştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup başkalarının da gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK İş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Kendinizi geliştirmek, hobi edinmek özellikle eğitim anlamında uygun bir dönemdesiniz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak.