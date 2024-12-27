27 Aralık 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Yüce gönüllülüğünüz dostlarınızın da ilgisini çekecek. Onlar da sizden iç huzuru yakalamak için destek bekleyebilirler.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BOĞA Sabırla ilişkinize yaptığınız yatırım yarın partnerinizin de size aynı şekilde yaklaşmasına vesile olabilir. Bu da aşk hayatınızda güçlenmeye vesile olabilir.