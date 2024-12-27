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27 Aralık 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

27 Aralık 2024 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bugünlerde kendinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Israrcı olmamaya çalışın. İşte 27 Aralık 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:05
27 Aralık 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Yüce gönüllülüğünüz dostlarınızın da ilgisini çekecek.

    Onlar da sizden iç huzuru yakalamak için destek bekleyebilirler.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Sabırla ilişkinize yaptığınız yatırım yarın partnerinizin de size aynı şekilde yaklaşmasına vesile olabilir. Bu da aşk hayatınızda güçlenmeye vesile olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bugünlerde kendinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Israrcı olmamaya çalışın.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz.

    Hem özgüven hem öz disiplin açısından kendinizi iyi idame ettirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Karakteristik olarak yapıcı ve verici bir ruh hali içerisinde olsanız da sinirlerinizi kontrol etmekte problem çekebiliyorsunuz.

    Rasyonel düşünün.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi partnerinizle ilgilenirken bulabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Aşk konusunda yeniliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz.

    Kendinizi iyi hissetmek için söylemeniz gereken sözleri söylemiyor, risk almaktan çekinebiliyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Aşk hayatınızla alakalı olarak kıskançlık krizleri ortaya çıkabilir. Tek taraflı ilgi göstermek, yoğun ilgi vermek için oldukça uygun bir dönemdir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz ancak ikna etmekte problem yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Duygularınızı gizlememeli ve kendinizi sevdiklerinize ifade etmelisiniz. Tam emin olmadığınız dedikodular dolaylarında kimseyi yargılamadığınızdan emin olmalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Bugünlerde duygusal yükselişleriniz hususunda dikkatli olmanız gerekmekte.

    Sosyal çevrenizde sevilen bir birey olmanız özgüveninizi arttırabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Son zamanlarda risklere biraz daha kolay girebilmeniz gereken, çoğu zaman şansın sizden yana olabileceği bir dönemden geçiyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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