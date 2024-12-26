26 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmayı tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Buna bağlı olarak iş başarıları da hayatınıza gelebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Dostlarınızı kaybetmemek ve kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.