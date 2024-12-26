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26 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

26 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde üzerinize çektiğiniz enerjilere dikkat etmelisiniz. Enerjisel planda hassas olabilirsiniz ve başarılarınızın kıskanıldığını görebilirsiniz. İşte 26 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:39 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:39
26 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmayı tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Buna bağlı olarak iş başarıları da hayatınıza gelebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Kararlı ve emin adımlarla yola devam edebilirsiniz.

    Hayatınızı aşk konusunda daha sağlam temellerle atmak isteyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Dostlarınızı kaybetmemek ve kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Bugünlerde üzerinize çektiğiniz enerjilere dikkat etmelisiniz. Enerjisel planda hassas olabilirsiniz ve başarılarınızın kıskanıldığını görebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Mutluluğu bulmak sizin için önemli olacak bu bağlamda çevrenize kulak vermelirsiniz.

    Ailenize karşı olan belirgin ilginiz sevildiğinizi hissetmenizi sağlayacak.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Edindiğiniz başarılar ilerleyen günlerde adınızdan söz ettirmenize ve taktir görmenize neden olabilir. Duygusal konularda yalnız hissedebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Mesleki konularda bir süredir tasarladığınız planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Her mutlu hissiyatınızı başkaları ile paylaşmamaya çalışmalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Bugünlerde dostlarınızı da seçme fırsatı yakalayabilir kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirsiniz. İki taraf için de dengeyi kurun.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Kendinizi bugünlerde birtakım yalnızlıklar içerisinde hissedebilirsiniz. Öfkenizi kontrol altına almalı ve cümlelerinizi sakince seçmelisiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Aşk konusunda beklediğiniz kişiden beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Yeni ve güzel hislere kavuşabilir taze fırsatlar yakalayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Son zamanlarda kendinizi talihsiz hissettiğiniz her konuda şansın sizden yana döndüğünü bilmek size iyi hissettirebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Çevrenizdekileri olumlu etkilediğiniz kendinize de şifa olduğunuz bir gündesiniz. Barışçıl bir ruh hali benimseyebilirsiniz ve bu da size iyi gelebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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