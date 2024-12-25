25 Aralık 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Geçmiş yüklerinizden arınabilirsiniz. Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki süreç sizi endişelenmeye sevk edebilir. Düşünce ve endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz.