24 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Partnerinizle sosyal bir etkileşim içerisinde bulunmak ya da içtenlikle ilgilenmek için uygun bir gün. Verdiğinizin karşılığını aldığınızı görmek sizi epey mutlu edebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Sosyalleşirken aynı zamanda farklı fikirleri de dinlemeyi ve deneyimlemeyi keşfedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Bir şeyler hemen çözüme kavuşmamış olsa da, ya da olaylar istediğiniz şekilde gitmiyor olsa da yine de dürüst olmanın verdiği rahatlıkla yola devam edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Doğuştan gelen enerjinizle zaten istediğinizde herkesi mutlu edebilme potansiyeliniz var. Partnerinizle beraber ilişkinizi mutlu hale getirmeyi deneyimleyebilirsiniz.