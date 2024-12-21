21 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Anıların tekrar gündeme gelmesi ve kendinizi daha verimli hissetmenizle beraber farkındalık getirebilir. Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebilirsiniz.

Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Duygusal açıdan yerinde karar alabilmeniz için bir süre daha düşünmeniz gerekebilir. İş konusunda risk almaktan kaçınmalı ve rasyonel düşünmelisiniz.