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21 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Aralık 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Son zamanlarda kendinizi duygusal hissedeceğiniz bir günde olsanız da partnerinizden aynı hissiyatı yakalayamayabilirsiniz. İşte 21 Aralık 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:02
21 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Özellikle mesleki ya da kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda geçmişe nazaran farkı görebilir böylelikle daha verimli olabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Son zamanlarda kendinizi duygusal hissedeceğiniz bir günde olsanız da partnerinizden aynı hissiyatı yakalayamayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Kendinizi iş konusunda verimli hissedebilirsiniz.

    Aşk konusunda çekimser kalabilir fikirlerinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Aşk hayatınızdaki gizli kalmış noktaları açığa çıkartacak cesareti gösterebilirsiniz.

    Aşkınızı ifade edebilir ve sonucunu göze alabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Anıların tekrar gündeme gelmesi ve kendinizi daha verimli hissetmenizle beraber farkındalık getirebilir. Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Son zamanlarda kendinizi verimli hissetmenizle beraber daha başarılı olabilirsiniz.

    Başarı sizde genel bir iç huzur uyandırabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Aşk konusunda kendinizi belli bir tamamlanmışlık içerisinde hissedebilirsiniz.

    Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Duygusal açıdan yerinde karar alabilmeniz için bir süre daha düşünmeniz gerekebilir. İş konusunda risk almaktan kaçınmalı ve rasyonel düşünmelisiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Kendinizi ifade etmek hususunda olumlu sonuçlar doğuracak bir gündesiniz.

    Sizi rahatsız eden ortamlardan uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Oğlak'lar bugünlerde ilişkilerindeki problemleri çözmek ve ilişkilerini kurtarmak için belirgin aksiyonlar alabilirler.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Ailevi ilişkilerinizde ailenizle olan ilişkinizde kendinizi ifade edemeyebilirsiniz.

    Ani sinirlenmemeli ve aile içi ilişkilerde tartışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Bugünlerde iletişimsel kopukluklar yaşayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İyi hatırladığınız anılarınız yüzünüzü gülümsetebilir ve bugüne verimli efektif olabilir.

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