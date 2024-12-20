20 Aralık 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Kendinizi iyi hissedebilmeniz için iç dünyanıza dönmeniz gerektiğini ve kendi isteklerinize yönelmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz bugünlerde netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Bugünlerde isteklerinizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor olması sizi neşelendirebilir ve geleceğe dair heveslendirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Bugünlerde sabır gösterdiğiniz konularda belirgin başarı elde edebilirsiniz. Aktarsanız bile çok anlaşılır olmayabilir. Bu da sizi verimli bir ruh haline sokmayabilir.