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19 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

19 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz. Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz. İşte 19 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:08
19 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Bugünlerde özellikle aile içi konularda kendinizi verimli hissedebilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığını önlemelisiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Zor zamanlarında yanında olduğunuz bazı kişilerin zor zamanda yanınızda olacağını bilmenin verdiği güven size iyi gelebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Aşk hayatınızda da mesleki konularda kendinizi eğitime vermeniz ve gelişmeyi hedeflemeniz sizin açınızdan çok iyi oluyor.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz.

    Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Sosyal çevrenizde sevilen bir birey olmanızla beraber kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.

    Gününüze huzur hakim olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Kendinizi bugünlerde eksiklik duygusu ile yüzleşirken görebilirsiniz.

    Dostlarınızla aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Aşk hayatınızdaki ani gelişmelere ayak uydurmakta problem çekebilirsiniz.

    Kendinizi doğru cümlelerle ifade ettiğinizden emin olun.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Mesleki konularda kendini üstlerinize karşı iyi ifade ederek çekinmeden kariyer planınızı açabileceksiniz. Dengeli olmanın önemini hep hatırlayın.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Bitmeyen öğrenme ve kendinizi geliştirme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız.

    En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Sonuçlarını bildiğiniz konularda önceden hareket etmek şaşırmayacağınız gelişmeleri de beraberinde getirerek stabil ruh hali yaratacaktır.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Çatışma odaklı olmaktan uzak kalmalısınız.

    Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Kova'lar seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Yasal konularda dikkatli davranmanız gerekebilir zira bugünlerde dikkatsizlikle gelen bir takım problemler baş gösterebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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