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18 Aralık 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

18 Aralık 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Düzenli ve istikrarlı götürmeniz gereken işlerinizi mükemmel olmasa da götürebildiğinizi görmek size ileriye dönük daha çok cesaret verebilir. İşte 18 Aralık 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:14 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:14
18 Aralık 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Son zamanlarda mesleki konularda ağır ve temkinli ilerlemeniz sizi istediğiniz ve beklediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz.

    Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Daha sonrasında pişman olmamak için bugünden istediklerinizi açık bir ifade ile söylemeye çalışın. Aşk konusunda şanslı bir gündesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Düzenli ve istikrarlı götürmeniz gereken işlerinizi mükemmel olmasa da götürebildiğinizi görmek size ileriye dönük daha çok cesaret verebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    İş konusunda bugünlerde istikrar yakalayamayabilir kendinizi çalışkan hissetmeyebilirsiniz.

    Akşam saatlerinde dinlenerek huzur içerisinde zaman geçirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    İlişkiyi iki kişilik yaşayarak sorunları daha kolay çözebilirsiniz.

    Dürüst olmak isterken kırıcı olmamak hususunda kendinizi dengelemeniz gerekmekte.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Son zamanlarda bazı kusurlarınızın çözümü noktasında istikrarlı gittiğinizde kendinizin en iyi versiyonu olabilirsiniz. İstekli tavrınız dikkat çekiyor.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Aşk konusunda kendinize şans tanımalı ve isteklerinizi belirtmelisiniz.

    Çekingenliğiniz ve ilişkiye tam olarak adapte olamayışınız adım atmanızı engellemesin.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Son zamanlarda duygusal açıdan partnerinizle olan ilişkinizde sadakat ve sevgi ön planda olsa da romantizmi yakalayamayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    İletişimsel yeteneklerinizin ön plana çıkması ile dobralık konusunda dikkatli olmanız gerekebilir.

    Sabah saatlerinde günü planlayarak işe başlamalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Aşk konusunda açık yürekli olmak her zaman olumlu sonuç getirecektir. Belli başlı konularda kendinizi yeterince iyi ifade ettiğinizi hissedemeyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Her şeyin yetişemediğiniz kadar hızlı aktığını hissedebilir bilhassa planladığınız aktivitelere yetişememenin verdiği stresi üzerinizde yaşayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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