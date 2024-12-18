18 Aralık 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Son zamanlarda mesleki konularda ağır ve temkinli ilerlemeniz sizi istediğiniz ve beklediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BOĞA Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz. Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.