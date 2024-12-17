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17 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

17 Aralık 2024 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Son zamanlarda söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. İşte 17 Aralık 2024 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:07
17 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Sosyal açıdan olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde kendinize mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Boğa'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Son zamanlarda söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Bugünlerde ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, hemen kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Bir problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını iyi araştırmalısınız.

    Son zamanlarda aşk konusunda verimli bir süreçten geçiyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması bugünlerde mümkün.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.

    Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Sosyal açıdan olumlu ve sabırlı bir dönemden geçmektesiniz.

    Arzu ettiklerinizi elde etmek için daha fazla öz disipline ihtiyacınız olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.

    Çevrenizin söylediklerini de dikkate almanızda fayda var.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Arkadaşlık ilişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz.

    Özellikle yalnız olan Oğlak'lar aradıkları özellikteki kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçebilirsiniz.

    Özellikle kariyer ve eğitim bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Aşk konusunda kendinizi yalnızlaştırmamalı problemleri partnerinizle konuşarak çözmeyi tercih etmelisiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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