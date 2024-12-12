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12 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

12 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor Bugünlerde özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınmayabilirsiniz. Bu da çoğu alanda beklediğinizi almanıza yardımcı olarak size iyi hissettirebilir. İşte 12 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:22
12 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Son zamanlarda topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir bu da partnerinizle anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir.

İKİZLER

Bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir, aynı halde kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde size enerjik hissettirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Beklenmedik fırsatların ayağınıza gelmesi özellikle iş alanında cesaretinizi arttırabilir.

İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir.

Özellikle mesleki alanlarda sizden daha az bilgili olan iş arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda kendinizi en kaliteli şekilde ifade edebilirsiniz.

Bugünlerde her şeyi yapabilirmişsiniz gibi hissedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

İkili ilişki alanında cesaretle adım atabilir eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz.

Ortaklık gerektiren alanlarda kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Bugünlerde özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınmayabilirsiniz.

Bu da çoğu alanda beklediğinizi almanıza yardımcı olarak size iyi hissettirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Sorumluluklarınıza yaratıcı çözümler bularak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Olumlu düşündüğünüz kişilerle kalkışacağınız aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Sosyal olacağınız bugünlerde becerileriniz başkaları tarafından da övgü toplayabilir.

Maddi konularda gereksiz risk almaktan kaçınmalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde hem eğlenebilir hem de güvenle güzel vakit geçirmenin keyfine varabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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