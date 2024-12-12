12 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Son zamanlarda topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir bu da partnerinizle anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir.