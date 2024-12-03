3 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.