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3 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

3 Aralık 2024 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz. İşte 3 Aralık 2024 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:58 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:58
3 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.

Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Son zamanlarda zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir.Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz.

YENGEÇ

Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır. Güler yüzünüz çevrenizden oldukça pozitif tepkiler toplayacak.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

İş verenlerinizin başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz.

Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

Netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir. Karar alırken dikkatli olmanız gerekmekte.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Kendinizi verimli hissettiğiniz her alanda sosyalleşme fırsatı yakalayabilirsiniz. İç disiplininizi sağlayabildiğiniz bugünlerde en çokta kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Duygusal konularda kendinizi ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

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