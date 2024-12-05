SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

5 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

5 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve sosyalleştiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. İş konusunda problemlerden kaçınmak için gösterdiğiniz bilinçli çaba dikkat çekecek. İşte 5 Aralık 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:57
5 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Bugünlerde özellikle işinizde lider olmak isteyebilirsiniz ancak bu iktidar hırsı ile etrafınızdakilere zarar vermediğinizden emin olun.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Etrafınızdaki bazı sert tartışmalar size tehdit gibi görünebilir ve içlerine dahil olmadan uzaktan seyirci olmak isteyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Son zamanlarda ikili ilişkilerde kendinizi iyi ifade etmeniz ve sakin bir tavır takınabilmeniz partnerinizin da aşkını ve ilgisini arttıracaktır.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Kendinizi yeni insanlarla etkileşim içerisinde iken daha rahat hissedebilir, fikir alışverişi esnasında fark etmediğiniz noktalara değinildiğini görebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

Sosyal hayatınızda çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Adil olmanızın gerektiği bir çok an gün içerisinde karşınıza çıkabilir. Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar da almanız gerektiğini hep hatırlayın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

İş alanında kendinize çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Beğenildiğinizi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

Etrafınızdaki özellikle karşı cinsin size gösterdiği ilgi neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve sosyalleştiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. İş konusunda problemlerden kaçınmak için gösterdiğiniz bilinçli çaba dikkat çekecek.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Aşk konusunda iletişim problemleri çekebilirsiniz özellikle ilişkisi olan Yay'lar söylemlerinin anlaşılmadığını hissedebilir ancak yine de çekiciliğiniz ön planda olacak.

KOVA

Kendinizi iş konusunda iyi hissediyor olmanız hayatınızın diğer alanlarına da yansıyabilir.

Bilhassa yeni arkadaşlıklar, yeni çevrelere girmek için uygun bir dönemdesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Aşk konusunda beklediğiniz ilgiyi görememeniz kafa karışıklığına sebep olsa da partnerinizin size olan sevgisinin yoğun ve geçerli olduğunu bilmelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama’ya girdi, rejim Humus’a çekiliyor, SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Yılın son MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem Suriye
CHP’de Özgür Özel’e karşı ayaklanma! Kaygılıyız bildirisinin mimarı Kılıçdaroğlu mu? İsim isim ikinci zoom cuntasına imza atanlar
13.duruşma tamamlandı! Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Tutuklu sayısı yükseldi
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü: Barnier istifa mı edecek?
En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...
Halil Falyalı’nın eşine yasa dışı bahis davası! Soruşturma tamamlandı! Suç gelirlerini böyle aklamışlar
Narin Güran’ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA’lar eşleşti | Kriminal rapor ilk kez A Haber’de!
ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! Üçüncü kişilere yasak geliyor! 1 Ocak 2025’ten itibaren noter zorunluluğu
2025 yılında memur ve emekli ne alacak? Ocak zammına 5 formül: Taban aylık 14 bin TL’yi aşar
5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...
Bitcoin’de Donal Trump rüzgarı! Tarihinde ilk kez 100 bin doları geçti! Putin ve Powell’dan dikkat çeken yorum
CHP’den ikinci Mavi Vatan skandalı! İlhan Uzgel Esad ve YPG’nin sözcüsü oldu: Halep’i almak mı lazımdı?
Halep’te sinsi oyun mu? HTŞ’nin karanlık lideri Cevlani’den fesih ve geçici kurul açıklaması... Kafalarda soru işareti
SON DAKİKA