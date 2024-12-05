5 Aralık 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Kendinizi yeni insanlarla etkileşim içerisinde iken daha rahat hissedebilir, fikir alışverişi esnasında fark etmediğiniz noktalara değinildiğini görebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal hayatınızda çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Adil olmanızın gerektiği bir çok an gün içerisinde karşınıza çıkabilir. Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar da almanız gerektiğini hep hatırlayın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ İş alanında kendinize çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.