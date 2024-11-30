30 Kasım 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşk konusunda karşı cinsi seviyor ve kutsal bir insan olarak görüyorsunuz. Ancak yine de şüpheleriniz var ve tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Problemler bitse de kafanızda o problemleri döndürmeniz bir fayda sağlamıyor. Öfkenizi kontrol etmeli, maneviyatınızla uyum içerisinde olmalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Hane içerisinde kendinizi rahatsız hissettiğiniz durumlar olabilir. Aile bireyleriyle çatışma halleri söz konusu olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Baş ağrılarınız artabilir. Maddi kaygılarınız bugünlerde su yüzüne çıkabilir ancak göreceksiniz ki bir çok kaygınız da yersiz, hayata güvenin.