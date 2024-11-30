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30 Kasım 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

30 Kasım 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Son zamanlarda yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir. Gelecek için umudunuzu yitirmeyin. İşte 30 Kasım 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 10:21
30 Kasım 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir. Özgüveninizin yükselmesi ile beraber duygusal konularda daha verimli olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Son zamanlarda Yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir. Gelecek için umudunuzu yitirmeyin.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Fevri davranışlarınızı dizginlerken aslında samimi olmadığınız bir hal içerisine girmeniz ve bundan rahatsızlık duymanız.

YENGEÇ

Aşk konusunda karşı cinsi seviyor ve kutsal bir insan olarak görüyorsunuz.

Ancak yine de şüpheleriniz var ve tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Problemler bitse de kafanızda o problemleri döndürmeniz bir fayda sağlamıyor.

Öfkenizi kontrol etmeli, maneviyatınızla uyum içerisinde olmalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Hane içerisinde kendinizi rahatsız hissettiğiniz durumlar olabilir.

Aile bireyleriyle çatışma halleri söz konusu olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Baş ağrılarınız artabilir.

Maddi kaygılarınız bugünlerde su yüzüne çıkabilir ancak göreceksiniz ki bir çok kaygınız da yersiz, hayata güvenin.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Bugünlerde özellikle maddi konularda ekstra çaba göstermeniz gerekebilir.

Bu etkileşimi bitirmeyi ve farkında olmayı gerektiren bir süreçtesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

İş konusunda verimli olduğunuz gibi maddi konuda da bereketinizin arttığını görerek daha huzurlu ve güvende hissedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Karşı tarafa güvenmeyi öğrenemezseniz ilişkiniz çıkmaza girebilir. Kendinizi ifade ederken nazik bir dil seçmelisiniz.

KOVA

Aşk konusunda yalnız olan Kova'lar seçeneklerden dolayı karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Olumlama yapmak ve pozitif düşünmek için çaba gösterin.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Hayatınızdaki olayların bitmesine rağmen geçmişe takılı kalmış olabilirsiniz. Olayların bittiğini ve yeni olayların da sizin tutumunuzla bağlantılı olduğunu hatırlayın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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