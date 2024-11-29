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29 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

29 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Sosyalliğin sizin için önemli olacağı bugünlerde beklentiniz eğlenmek olabilir. Güzel fikir paylaşımları, farklı kültürlerle iç içe bulunmak size iyi gelebilir. İşte 29 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 10:29
29 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Ev içerisi işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

Misafirlerinizi ağırlamak gibi bir niyetiniz varsa bugün yine çok uygun olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Sosyalliğin sizin için önemli olacağı bugünlerde beklentiniz eğlenmek olabilir. Güzel fikir paylaşımları, farklı kültürlerle iç içe bulunmak size iyi gelebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi hazırlıklı hissediyor olsanız da birtakım aksilikler gerginlik yaşamanıza sebep olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Partnerinizle sosyal bir etkileşim içerisinde bulunmak, plan yapmak ya da içtenlikle ilgilenmek için uygun bir gün. Huzurunuz artabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Aşk hayatınızda çekim alanı yaratabilir, karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.

Ayrıca sanatsal ya da yaratıcılık bağlamında aksiyon alabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Aşk hayatınızda olumlu bir sürece girebilirsiniz.

Kişisel çabalarınız ve emekleriniz dahilinde gerçekleşecek olaylar kontrolünüzde olacaktır.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Partnerinizle olabilecek anlaşmazlıkları büyütmediğinizden emin olmanız gerek.

İş ve eğitim konularında alacağınız yeni sorumluluklar size mutlu hissettirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Arkadaş canlısı halleriniz çevrenize yeni insanlar çekmenize neden olabilir. Aşk konusunda kendinizi sakinleştirip ani tepkiler vermemelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Kendinizi kendi ev mekanınızda huzurlu hissedeceksiniz ayrıca orta tempoda yürüyüş de size çok iyi gelebilir. Açık havada olmak ile dengelenebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Bugünlerde kontrollü ve saygılı giden aşk hayatı özellikle ilişkinin flört dönemlerinde oldukça verimli ilerleme sağlayabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Kendinizi verimli hissedeceğiniz ve aşk hayatınıza dair de mutlu edip mutlu olacağınız bir gündesiniz.

Verdiğinizin karşılığını aldığınızı görmek sizi epey mutlu edebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Partnerinize güveninizi de arttırmalı ve akışta olmaya gayret göstermelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İş konularında kendinizi atak ve başarılı hissedebilirsiniz.

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