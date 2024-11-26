26 Kasım 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Son zamanlarda içinde bulunduğunuz realitenin ve kendinizin de bir miktar farkında olmalısınız. Duygusal sürecinizi dengeleyin.

OĞLAK Bugünlerde taleplerinizin kabul edilmesi için bilinçli çaba göstermeniz gerekebilir. Anlayış bugün sizin için oldukça önemli bir noktada olmalı.

KOVA Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

BALIK İkili ilişkinizde her şeyi aynı anda istemeniz kafa karışıklığına neden olabilir.

Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak.