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28 Kasım 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

28 Kasım 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde etrafınızda sizden farklı fikirlere sahip olan kişilere karşı bakış açınızı olumlu tutmanız, sizi sevilen bir birey yapabilir. İşte 28 Kasım 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 10:04
28 Kasım 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

İlahi olan enerjinin hayatınızdaki etkilerini gördükçe ibadet, şükür ve herhangi olumlu duygu gönderme isteğiniz artabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Bir şeyler hemen çözüme kavuşmamış olsa da yine de dürüst olmanın verdiği rahatlıkla yola devam edebilirsiniz. Zaman içerisinde her şey düzelecektir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Son zamanlarda kendinize zaman ayırmak ve sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Gerçekçi olmayı, içinde bulunduğunuz hal içerisinde hedefinize nasıl gideceğinize dair yön belirlemek için kullanırsanız dengeyi oturtabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Ciddi ilişkisi olan Aslan'lar partnerlerini aileleri ya da arkadaş çevreleri ile tanıştırmak gibi adımlar atabilirler.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Doğuştan gelen enerjinizle beraber istediğinizde herkesi mutlu edebilme potansiyeliniz var.

Beraberce ilişkinizi mutlu hale getirmeyi deneyimleyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Olumlu olmak sizin için önemli olsa da gerçekçi yaklaşımları da elden bırakmayacağınız bir gündesiniz. Demoralize olmamaya dikkat etmelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Duygusal konularda kendinizi motive olmuş hissedebilirsiniz.

Sosyalleşirken aynı zamanda sohbette farklı fikirleri de dinlemeyi ve deneyimlemeyi keşfedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Son zamanlarda hayatınızın ve şükretmeniz gereken noktaların farkında olacağınız bir dönemdesiniz, bir içe dönüş dönemi olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Sosyal çevrenizle zaman geçirmek sizin için bir hayli keyifli olabilir. İlişkinizi ciddiye götürmek noktasında partnerinizle uyumlu bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Kendinizi iyi ifade edebildiğinizi hissetmek içinizde rahatlama hissi uyandırabilir.

Potansiyelinizi partnerinize karşı bilinçli olarak kullanmak isteyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Bugünlerde etrafınızda sizden farklı fikirlere sahip olan kişilere karşı bakış açınızı olumlu tutmanız, sizi sevilen bir birey yapabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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