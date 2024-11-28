28 Kasım 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ İlahi olan enerjinin hayatınızdaki etkilerini gördükçe ibadet, şükür ve herhangi olumlu duygu gönderme isteğiniz artabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BOĞA Bir şeyler hemen çözüme kavuşmamış olsa da yine de dürüst olmanın verdiği rahatlıkla yola devam edebilirsiniz. Zaman içerisinde her şey düzelecektir.