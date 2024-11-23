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23 Kasım 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Kasım 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde size kötü gelen her türlü enerjiden kaçmayı başarabilirsiniz. Kendinizi doğru koruyabilmek hayatınıza güzel enerjileri de getirecektir. İşte 23 Kasım 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 09:33 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 09:56
23 Kasım 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Sosyalleşmek için uygun bir gün.

Kapalı alanlarda kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz.

İş konularında bugünlerde ters düştüğünüz noktalar olabilir.

BOĞA

Bugünlerde size kötü gelen her türlü enerjiden kaçmayı başarabilirsiniz.

Kendinizi doğru koruyabilmek hayatınıza güzel enerjileri de getirecektir.

İKİZLER

Odak noktası olmak, sevmek ve sevilmek gibi her türlü alanda iyi gelişmeler yaşayabilir, bugün kendinizi gösterme fırsatı yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ

Özgürlüğünüzün tadını çıkarmak ve kendinizi verimli, üretken hissetmek isteyeceksiniz.

Bugün odağınızda hayalleriniz olabilir.

ASLAN

Aşk ve sosyal ilişkilerde başarılı bir sürece girebilirsiniz.

Sizi seven kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmayı deneyebilirseniz her şey çok iyi olur.

BAŞAK

Kendinize iyi gelecek şeyleri daha sık yapmanız gereken, sürekli bir koşturmaca içerisinde olduğunuz bir halden geçiyor olabilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda sosyal hayatınızda kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı sabır ve yeniden deneme cesaretinden geçebilir.

AKREP

Duygusal açıdan fedakarlığa açık olsanız da bugün kendinizi özgür de hissetmek isteyeceksiniz. Mutlu ve huzurlu olun.

YAY

Aşk hayatınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Partnerinize karşı hissettiğiniz gönüllü bağlılık ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilir.

OĞLAK

Tanıştığınız ve sizden etkilendiğini hissettiğiniz kişilere karşı bir şans vermelisiniz.

Hayallerinizin katalizörlüğünde ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.

KOVA

Geleceğinizle ilgili planlar yapmak isteseniz de anda kalmayı ve dengede olmayı unutmamalısınız. Şans vermek ve aşkı denemek bile size başlı başına iyi gelecektir.

BALIK

Bugünlerde hayatınızda yeni alanlarda tecrübelere açık olabilirseniz önemli başarılar elde edebilirsiniz.

Durup dinlenmeye ihtiyacınız var.

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