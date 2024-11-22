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22 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk hayatınızda dengelerin oturduğunu hissedebilirsiniz. Bu durum size oldukça iyi gelebilir ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. İşte 22 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:16
22 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Bugünlerde kendinizi partnerinizle uyum içerisinde görmek bir nebze sakinleşeceğiniz bir enerji atmosferi yaratacak.

BOĞA

Karar almak, aldığınız kararı uygulayabilmek sizin açınızdan iyi bir itibar yaratacak.

İşinizdeki rakiplere istediğiniz sinyalleri gönderecek.

İKİZLER

Kendini iyi ifade etmek etrafınızdaki karşı cinsin size yaklaşmasına neden olacak. Bekleyerek ve karşı cinsin size gelmesini sağlayarak devam edebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda dengelerin oturduğunu hissedebilirsiniz. Bu durum size oldukça iyi gelebilir ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi iyi hissedeceksiniz ve özgüveniniz yüksek olacak. Gözle görülür değişiminiz kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemli olacak.

BAŞAK

İşle ilgili konularda mevcut koşullardaki problemler devam etse de sizin açınızdan daha katlanılabilir olacaklar, keyfiniz artacak.

TERAZİ

Son zamanlarda sizinle çalışan kişilerle problemler yaşamanız olası ancak sakinliğinizi koruyabilirseniz olaylar büyümeden yok olacak.

AKREP

Eski bir partnerin dönüşü size iyi gelebilir.

Eskilerde kalan ve çözülmeden kalmış olan konular bugünlerde kendiliğinden ortaya çıkarak çözümlenmeye başlayabilir.

YAY

Sosyalleşmeye müsait olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz.

Kendinizi verimli hissetmek ve aşk hayatınızda olumlu sonuçlar almak mümkün.

OĞLAK

Bu aralar sizin beklediğinizden bile hızlı her şey eski huzuruna dönecek. Kendinizi iyi hissedeceğiniz, aşkı yakalayabileceğiniz bir gün.

KOVA

Aşk hayatınızda güzel atılımlar yapabilirsiniz.

Özellikle bekar olan Kova'lar aşk hayatınız için dua edebilir, olumlama yapabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde özellikle maddi konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Paranızın katlandığı ya da bereketinizin arttığı bir gün olabilir.

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