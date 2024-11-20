20 Kasım 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bazı büyük değişimler hayatınıza daha iyilerinin davet edilmesi için yer açacaktır. İç motivasyon ve desteğinizi arttırabileceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN Bu aralar sosyal ortamlarda da sözlerinizin dinlendiği ve çevrenizin sevgisini gördüğünüz bir dönemden geçmektesiniz.

BAŞAK Ağırlıklı olarak onun görüşleri üzerinden ilerleyeceğiniz bir gün içerisinde olursanız daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

TERAZİ Son zamanlarda bazı konularda kusur olarak gördüğünüz kendinize yüklendiğiniz noktaları çözümleyebilirsiniz. sakin kalmakta fayda var.