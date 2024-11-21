21 Kasım 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Aşk konusunda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.
Evinizde ve ofisinizde zevkinize göre yapacağınız bir takım değişiklikler size çok iyi gelebilir.
KOÇ
Aşk konusunda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.
Evinizde ve ofisinizde zevkinize göre yapacağınız bir takım değişiklikler size çok iyi gelebilir.
BOĞA
Yeni bir stil yakalamak, yeni kıyafetler denemek gibi stresinizi azaltacak, size iyi gelecek atılımları deneyimleyebilirsiniz.
İKİZLER
Kendinizi olumlu bir şekilde ifade edişiniz ve nezaketinizi koruyabilme potansiyeliniz çevrenize yeni dostluklar ve güven veren ilişkiler çekebilir.
YENGEÇ
Duygusal açılımlar yapmak için gereken cesareti gösterebileceksiniz.
Kurduğunuz ilişkileri sürdürmek açısından olumlu bir karakteriniz var.
ASLAN
Dostlarınızla fikir alışverişinde bulunarak keyifli zaman geçirebilir, sohbetin keyfine varabilirsiniz. Kişisel konularda kendinizle ilgilenmek için uygun bir gün olacak.
BAŞAK
Harekete geçmek için aksiyon almayı tercih edeceksiniz. Kendinize has ve stilinizi yansıtan denemeler size iyi geleceği gibi dostlarınızın da göz zevkine hitap edecek.
TERAZİ
Dostluklarınızın ve dostlarınızın sadakatinin değerini öğrendiğiniz bir gün olabilir. Başarı odaklı bir gün olabilir, başarı ile desteklenebilirsiniz.
AKREP
Sorumluluklarınızın farkında olduğunuz ve çevrenizden gelen desteği de reddetmediğiniz bir gün olduğu için çevrenizde değişimler meydana gelebilir.
YAY
Sırlarınızı paylaşmadan önce insanları tanımalı ve onları tanırken zaman içerisinde yakınlaşmalısınız.
Ancak burada kilit nokta hemen herkese güvenmemeniz olabilir.
OĞLAK
Zamanla geliştirdiğiniz kendinize has ikili ilişkide haklı çıkma yöntemlerine bugünlerde biraz daha fazla baş vurabilirsiniz.
KOVA
Son günlerde dostluklarınızın uzun olması da çevrenizdeki paylaşımı arttırabiliyor. Duygusal açıdan verimli bir gün sizler için.
BALIK
Çekici olduğunuzu hissedeceğiniz ayrıca partnerinizden de bunu duyacağınız bir gündesiniz.
Kendinizi ikili ilişki içerisinde tamamlanmış hissedeceksiniz.