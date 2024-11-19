19 Kasım 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Sosyal açıdan kendinizi fark ettirebileceksiniz. Özgüveninizin yükseldiği bugünlerde etrafınıza insanlar doğal olarak çekilecektir.

ASLAN Partnerinize gösterdiğiniz ilgi neticesinde aldığınız karşılığın aynı olduğunu görmek sizi mutlu edebilir. Koşturmacalı işlerinize uyum sağlayabileceksiniz.

BAŞAK Son zamanlarda iş konularında hevesli oluşunuz sizinle çalışan diğer kişilerin de enerjisinin yükselmesine neden oluyor. Bereketiniz artacak.

TERAZİ Hem partnerinizin daha yoğun sevgisini kazanabilir hem de ikili ilişkilerdeki anlaşmazlıkları çözebilirsiniz. Kendi fırsatlarınızı yaratabileceksiniz.