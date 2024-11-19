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19 Kasım 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

19 Kasım 2024 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk hayatınızda paylaşımların yükseleceği bugünlerde kendiniz açısından olumlu sonuçlar görebileceksiniz. Yeni bir ilişkiye hazırsınız. İşte 19 Kasım 2024 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:05
19 Kasım 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Herhangi bir sağlık sorunu yaşamış olan Koç'lar hızla toparlanarak kendilerini daha canlı ve heyecanlı hissedebilirler.

BOĞA

Aşkta huzuru yakalamak sizde derin duygusal hisler uyandırabilir.

Hayatınızın yapılandığı ve iyileştiğini derinden hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda paylaşımların yükseleceği bugünlerde kendiniz açısından olumlu sonuçlar görebileceksiniz. Yeni bir ilişkiye hazırsınız.

YENGEÇ

Sosyal açıdan kendinizi fark ettirebileceksiniz.

Özgüveninizin yükseldiği bugünlerde etrafınıza insanlar doğal olarak çekilecektir.

ASLAN

Partnerinize gösterdiğiniz ilgi neticesinde aldığınız karşılığın aynı olduğunu görmek sizi mutlu edebilir. Koşturmacalı işlerinize uyum sağlayabileceksiniz.

BAŞAK

Son zamanlarda iş konularında hevesli oluşunuz sizinle çalışan diğer kişilerin de enerjisinin yükselmesine neden oluyor.

Bereketiniz artacak.

TERAZİ

Hem partnerinizin daha yoğun sevgisini kazanabilir hem de ikili ilişkilerdeki anlaşmazlıkları çözebilirsiniz. Kendi fırsatlarınızı yaratabileceksiniz.

AKREP

Doğallığınızın ışıldadığı bir dönemden geçiyorsunuz. Burada kilit nokta partnerinizi aşırı mutlu etmek için yapmacıklı bir çaba göstermemek olacak.

YAY

Sağlığınızda gözle görülür bir iyileşme söz konusu olabilir.

Sosyallik açısından toplulukları sevseniz de bugün topluluklar içerisinde çok rahat edemeyebilirsiniz.

OĞLAK

Bekar olan Oğlak'lar bugünlerde flört şansınız oldukça artacak. Kişiler arasından en hayırlısını seçmek ise yoğun olan sezgilerinize kalabilir.

KOVA

Romantik paylaşımlarınızın arttığı bir döneme girebilirsiniz. Aşk açısından önemli duygular yeşertebilir ve kendinizi verimli görebilirsiniz.

BALIK

Aşk hayatınızda birçok konuda verimli atılımlar yapabilirsiniz.

Ayrıca hareket gerektiren aktivitelerinizi gerçekleştirmek için de uygun bir gündesiniz.

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