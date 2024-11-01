SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

1 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

1 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal alanlarda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Çözüm üretme noktasında kendinizi verimli bir şekilde ifade edebilirsiniz. İşte 1 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:59
1 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Karar almak isterken bir yandan da uzun süredir hesaba katmadığınız bazı durumlarınızı düşünmeniz gerekebilir.

BOĞA

Dostlarınız ve sevdikleriniz sizinle vakit geçirmekten ne kadar keyif aldıklarını size gösterebilirler. Olaylar karşısında soğukkanlı olabilirsiniz.

İKİZLER

Sosyal alanlarda kendinizi ifade etme noktasında fırsatlar kolluyordunuz bu fırsatlar bugünlerde karşınıza çıkabilir ancak hıza siz adapte olamayabilirsiniz.

YENGEÇ

Yazmak, çizmek, söylemek ya da diğer alanlar olsun, ortaya çıkartacağınız yaratıcı fikirler dışarıdan taktir toplayacak.

ASLAN

Arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal alanlarda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.

Çözüm üretme noktasında kendinizi verimli bir şekilde ifade edebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde maddi anlamda sağlıklı sonuçlar doğuracak işlere girişmek isteyebilirsiniz.

Zamanınızın büyük bir çoğunluğunda işinize adapte olabilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda aşk konularında bir süredir cesaretinizi kıran durumlarda kalabilirsiniz. Bu durumlar artık sonuca yavaşça ulaşmakta.

AKREP

Duygusal konularda da yine yaratıcı olmaya çalışın. Bilhassa partnerinizle ortak planlara yönelmek sizler için verimli olacaktır.

YAY

Kendinizi hıza adapte etmeli ve dışa dönük bir süreç geçirmelisiniz. Ayrıca mesleki alanlarda da kendinizi ifade edebileceğiniz güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir.

OĞLAK

Bugünlerde konfor arayışınız devam edebilir. Bu durumda konfor alanınızdan çıkmakta ve yenilikleri denemekte zorluk çekebilirsiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda ikilemde kalabilirsiniz.

Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

Günün kahramanı olabilirsiniz.

BALIK

Kendinizi özgüvenli ve cesaretli hissettiğiniz taktirde çekiciliğiniz artacak.

Sosyal alanlarda kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör örgütü PKK’ya darbe: 661 kg patlayıcı ele geçirildi çok sayıda mağara imha edildi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı
CANLI | İsrail’e gece boyunca İHA yağmuru! Lübnan’da göç dayatması
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?
Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
SON DAKİKA