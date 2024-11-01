1 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Karar almak isterken bir yandan da uzun süredir hesaba katmadığınız bazı durumlarınızı düşünmeniz gerekebilir.

BOĞA Dostlarınız ve sevdikleriniz sizinle vakit geçirmekten ne kadar keyif aldıklarını size gösterebilirler. Olaylar karşısında soğukkanlı olabilirsiniz.