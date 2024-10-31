31 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Elinizden çıkması gerekenleri çıkartarak hayatınızı yenilemek ve yüklerden arınmak isteyebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla tartışmamaya dikkat etmeye çalışın.

Evli olan Aslan'ların hayatı bebek haberi ile taçlanabilir. Mutluluk size mutluluk getirebilir.

Kendinizi yenilenmiş ve oldukça ferah hissedebilirsiniz.

Yakın aile ilişkilerinizde problemler yaşanabilir. Bu problemleri mantık çerçevesi içerisinde davranarak savuşturabilirsiniz.

AKREP

Alım-satım meseleleri ile ilgili bazı aksiyonlar almanız mümkün.

Karşı cinse bakış açınızı da yenileyebilir daha ilgili olmayı tercih edebilirsiniz.