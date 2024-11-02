2 Kasım 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Öz disiplininizi geliştirebileceğiniz ve sıkılganlığınızı bir kenara bırakabileceğiniz bir zaman diliminden geçmektesiniz.

ASLAN Sosyal hissedeceğiniz bu dönemde yakın arkadaşlarınızla yeni sosyal çevreler keşfedebilirsiniz. Günün sonunda dengeyi bulamayabilir yakınlarınızı kıskandırabilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bu durum da sizi alışılmışta tutmaya zorlayabilir.

TERAZİ Verimli ve çalışkan olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Duygusal açıdan zorlayıcı olan işlerinizi zamana yaymanızda fayda var.