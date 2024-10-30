30 Ekim 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Sosyalleştiğiniz ve sosyal platformlarda da dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Başarılarınız ilişkinizde özgüven getirebilir.

BOĞA Duygusal ve ruhsal konularda iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu iniş çıkışlar hata yapmanıza ve sonrasında pişman olmanıza neden olabilir.