25 Ekim 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Verimli bir iş sürecine giriyorsunuz. Kendinizi iyi ifade edebilecek, kişisel gelişiminizde önemli yol kat edebileceksiniz.

ASLAN Mesleki konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Dürüst ve adil yapınız kariyer yönünde önünüzü açacak.

BAŞAK Bir ilişki içerisinde iseniz partnerinizle size yanlış gelen noktaları paylaşmanızda fayda var. Bu durumda iyilikleri hayatınıza çekebilirsiniz.

TERAZİ Bazı kararlar almış olabilirsiniz. Ancak sonuçlar beklediğiniz kadar hızlı gelmeyebilir. Israrcı olmak yerine beklemeyi tercih etmeniz fayda getirebilir.